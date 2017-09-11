Захарова ответила на заявление Меркель о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила канцлеру Германии Ангеле Меркель на сравнение воссоединения Крыма с Россией с разделением Германии на ГДР и ФРГ.

В воскресенье Меркель в интервью Frankfurter Allgemeine заявила: «Я рассуждаю так: а что было бы, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение под лозунгом «Германия поделена, тут ничего не изменить».

«Разве кто-то мог представить себе пару лет назад, что канцлер ФРГ возьмет и разрешит сложнейшую крымскую дилемму, упомянув ее в контексте объединения Германии?» – написала Захарова в своем Facebook.

«Ведь когда в 2015 г. Сергей Лавров на Мюнхенской конференции, говоря о крымском референдуме, напомнил, что "объединение Германии происходило без всякого референдума, и мы были активными сторонниками этого", местная публика зашлась от возмущения – по залу прокатилась волна шипения, перешедшего в гул. Теперь же упоминание истории Крыма и объединения Германии, хотя и неуклюже оформленное, но точка зрения немецкого руководства», – отметила она.