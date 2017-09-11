В штате Флорида ураган «Ирма» обесточил около 5,8 млн домов

После прошедшего по американскому штату Флорида урагана «Ирма» около 5,8 млн зданий остались без электричества, сообщает Reuters.

Крупнейшая в штате энергетическая компания Florida Power & Light проводит оценку ущерба. Восстановительные работы уже начаты, однако на них могут «уйти недели». В компании отметили, что две АЭС, расположенные в штате и принадлежащие компании, не пострадали.

Ранее метеорологи понизили категорию урагана до первого уровня, скорость порывов ветра составляет около 120 км/ч.