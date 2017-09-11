В Мексике число жертв землетрясения увеличилось до 95 человек

Число жертв землетрясения в Мексике увеличилось до 95 человек. Об этом официально сообщил МИД страны.

Ранее было известно о 90 погибших. «Землетрясение… сильнее всего затронуло штаты Оахака, Чьяпас и Табаско, приведя к гибели 95 человек, сотням раненых и очень существенному материальному ущербу», — уточнили в ведомстве.

Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 произошло 8 сентября в 04.49 по местному времени. Эпицентр располагался в 119 км к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 км.