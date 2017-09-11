Две москвички пожаловались в ФАС на рекламную кампанию «Матильды»

Две москвички пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на рекламную кампанию фильма «Матильда». По их мнению, нарушен закон о рекламе и о защите конкуренции.

«В Санкт-Петербургское УФАС России поступило восемь заявлений от двух жительниц города Москвы. По мнению гражданок, афиши и трейлеры к фильму "Матильда" нарушают законы "О рекламе" и "О защите конкуренции", а рекламодателем и рекламораспространителем трейлеров и афиш может быть петербургское ООО "ТПО РОК"», — говорится в сообщении ведомства.

Женщин не устраивает то, что в одном из трейлеров фильм называется «главным историческим блокбастером года». По их мнению, в данном случае нарушен закон о защите конкуренции, так как рекламодатель, используя слово «главный», применяет прием сравнения с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом или его товаром путем использования слов «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный».

Заявительницам также не нравится утверждение «основан на реальных событиях». По их мнению, сюжет является вымыслом, а значит, не может быть основан на реальных событиях. Потребителя такая реклама, по их мнению, вводит в заблуждение.

«Тайной называется ранее не известная правдивая информация о фактах, имевших место в действительности, но сюжетная линия фильма является выдумкой, не основанной на реальных событиях, поэтому преподносить в рекламном ролике фильм о не имевших в действительности места событиях как раскрывающий некую "тайну" означает нарушать требование к достоверности рекламной информации и требования закона "О рекламе"», — приводит слова заявительниц ФАС.