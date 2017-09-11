На «Матильду» открыли предварительную продажу билетов

Началась предварительная продажа билетов на кинокартину режиссера Алексея Учителя «Матильда». Официально в широкий прокат фильм выйдет 26 октября, рассказали в пресс-службе продюсерского центра.

«Предварительную продажу билетов на самый ожидаемый российский фильм года открыла сеть кинотеатров "Люксор". В компании очень верят в коммерческий потенциал картины, именно поэтому впервые в истории российского проката предпродажи начались более чем за полтора месяца до релиза», — отметили в компании.

Жители Владивостока первыми в России увидели «Матильду». 11 сентября должен был пройти показ фильма в Москве, но в последний момент его отменили. Как рассказали в «Каро-премьере», копию «Матильды» не успели привезти из Владивостока в Москву, поэтому показ картины перенесен на 25 октября.

11 сентября по факту возгорания двух автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается Следственное управление УВД по ЦАО Москвы.