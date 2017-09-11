Показ «Матильды» в Москве перенесли по техническим причинам

Показ фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя, намеченный на 11 сентября в кинотеатре «Иллюзион», перенесен по техническим причинам, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании Sarafan PR.

«Показ "Матильды" перенесен по техническим причинам. Это не отмена, а перенос показа», - сообщили в пресс-службе. «Это должен был быть зрительский показ, на него покупали билеты», - продолжили в пресс-службе. Дата нового показа пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что первый в России показ «Матильды» в одном из кинотеатров Владивостока начался с опозданием из-за того, что Учитель попал в дорожную пробку и не смог вовремя приехать к началу сеанса.

В широкий прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.