СБ ООН единогласно одобрил ужесточение санкций против Северной Кореи

КНДР не сможет покупать на внешних рынках более 2 млн баррелей нефтепродуктов в год, экспорт всей ее текстильной продукции окажется под запретом, а грузы, перевозимые под северокорейским флагом могут замораживаться, если командование судна откажется от инспекции прямо в открытом море. Таковы условия новых санкций против Северной Кореи, единогласно одобренных СБ ООН в ответ на шестое, самое мощное ядерное испытание Пхеньяна, передает Bloomberg. Кроме того резолюция вводит полный запрет на поставку в КНДР сжиженного природного газа, а также на выдачу северокорейским рабочим разрешения на трудоустройство в других странах.

Голосование в СБ ООН состоялось 11 сентября, в день памяти о терактах в США 2001 г. «Мы никогда не забудем урок о необходимости противостоять тем, у кого есть злые намерения», - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

По данным Минэнерго США, до сих пор Северная Корея импортировала около 4 млн баррелей сырой нефти в год. Большую часть экспорта обеспечивал Китай. По данным таможенной службы, речь идет о ежедневных поставках 6000 баррелей в день. Кроме того, фактически, КНДР импортирует примерно 4,5 млн баррелей нефтепродуктов в год, хотя официально сообщается о 2,2 млн. Наложенные СБ ООН санкции могут сократить фактический приток энергоносителей в стране от 10% до 50%, сообщает Associated Press.

Экспорт текстиля 2016 г. пополнил бюджет КНДР на $752 млн, отмечает Reuters. Около 80% поставок пришлось на Китай. Bloomberg приводит сведения о поступлении $726 млн или 90% экспорта. Это вторая по доходности статья после экспорта угля.