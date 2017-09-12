Горбачев прокомментировал планы установить в Москве бюст в его честь

Бывший президент СССР Михаил Горбачев «оставил на рассмотрение общественности» вопрос об установке его бюста на Аллее правителей в Москве. Он заявил, что не против установки, если общественность к этому готова.

«Это, как всегда, я оставляю на рассмотрение общественности. Если они готовы к этому, то я принимаю», — сказал он, комментируя идею установки бюста.

Аллея правителей расположена рядом с Музеем военной формы одежды. Образы правителей в бронзе воплотил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Аллея является попыткой показать российскую историю в лицах ее правителей. В сквере установлены бюсты 33 человек.