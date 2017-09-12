ТАСС: полиция Австрии арестовала главаря ОПГ Гагиева для экстрадиции в Россию

Полиция Австрии арестовала предполагаемого главаря организованной преступной группы из Северной Осетии Аслана Гагиева (прозвище Джако) во исполнение решения Верховного суда Вены об экстрадиции в Россию, передает ТАСС со ссылкой на источник в МВД Австрии.

Верховный суд Вены ранее подтвердил решение Земельного суда Вены о выдаче Гагиева России. Как пояснил судья Лео Левнаик-Ивански, суд одобрил экстрадицию, окончательное решение за министром юстиции.

Прокуратура Вены после судебного заседания запросила арест Гагиева в соответствии с параграфом 36 закона об экстрадиции и правовой помощи, вследствие чего он был помещен под предэкстрадиционный арест в тюрьму венского района Йозефштадт. По данным Австрийского агентства печати, министр юстиции одобрил экстрадицию.