Отказ «Формулы кино» от показа «Матильды» переполнил «чашу терпения» Мединского

Решение Объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» отказаться от показа фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя возмутила министра культуры Владимира Мединского. «Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», - приводит «Интерфакс» его слова «в связи с данной ситуацией».

Министр не конкретизировал предмет своего возмущения, но пообещал подготовить по этому поводу более подробное заявление.

12 сентября стало известно об отказе объединенной киносети от отказа фильма из-за угроз в адрес кинотеатров. Это решение может лишить фильм около 20% сборов.

В начале года кинотеатры получили письма с угрозами поджогов в случае демонстрации фильма от лица организации «Христианское государство – Святая Русь». В сентябре ранее состоявший на психиатрическом учете житель Ирбита Денис Мурашов въехал на «УАЗе» в двери киноконцертного зала «Космос» в центре Екатеринбурга. На днях рядом с московским офисом адвоката Учителя Константина Добрынина были подожжены ва автомобиля и разбросали листовки: «За «Матильду» гореть».

Сеть кинотеатров «Московское кино» не планирует отказываться от проката «Матильды». «Пять звезд» примет решение в конце сентября.

Премьера фильма об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской запланирована на 26 октября.