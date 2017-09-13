Президентом Сингапура впервые стала женщина

Пост президента Сингапура заняла бывший спикер парламента Халима Якоб. Она стала первым президентом-женщиной в этой стране. 63-летняя Якоб также стала первым президентом за 47 лет представителем малайской общины.

В выборах должны были участвовать помимо Якоб еще четыре кандидата, но двое не прошли первый этап подачи документов, поскольку они не являлись выходцами из малайской общины. Согласно принятому в ноябре прошлого года постановлению, участие в нынешней кампании могли принимать только малайцы. Помимо них в Сингапуре проживают еще две общины - китайцев и индусов, представители которых тоже занимают различные высокие посты.

Два других кандидата сошли с дистанции 11 сентября, когда не сумели получить сертификат на право быть избранным. Согласно правилам, претенденты на президентскую должность должны иметь за плечами стаж государственной службы либо возглавлять компанию, капитализация которой превышает 500 млн сингапурских долларов ($371 млн). Принятой в июне этого года поправке соответствовала лишь кандидатура Якоб.

Власть президента в Сингапуре ограничена, а страной фактически управляет премьер-министр. Глава государства может воспользоваться правом вето при рассмотрении проекта бюджета, назначений в правительстве, прошений о помиловании осужденных преступников, а также является хранителем золотовалютных запасов. Правительственные решения оспариваются редко, а главная роль президента в Сингапуре - рассмотрение прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни заключенных.