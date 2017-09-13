Охранник Сечина рассказал о встрече с Улюкаевым на Гоа

Сегодня в Замоскворецком суде продолжились слушания по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взятке в $2 млн.

Суд допросил бывшего секретаря Улюкаева Ирину Дютину, соединявшую министра с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. Суд отказал защите Улюкаева в прослушивании записи самого разговораю

Затем допросили менеджера службы безопасности «Роснефти» Вадима Деревягина. Он сопровождал Сечина на Гоа, занимался подготовкой к саммиту БРИКС и наблюдал игру на бильярде президента ВТБ Андрея Костина и Сечина, в ходе которой к ним подошел Улюкаев и, по версии следствия, договорился о взятке.

Дело было в гостинице, рассказал Деревягин, было многолюдно, между заседаниями. «Подходили к ним разные лица, подбадривали». Трое общались минут пять, но разговора охранник не слышал. Он не помнит, чтобы Сечин и Улюкаев еще встречались, и не видел, чтобы Улюкаев делал какие то жесты руками в разговоре с Костиным и Сечиным.

Зачитанные в суде протоколы допроса охранника в период следствия соответствуют его сегодняшним показаниям : в перерыве между встреами саммита Сечин играл на бильярде с Костиным. Видел как Улюкаев подошел к Сечину и между ними состоялся пятиминутный диалог. Жестов Улюкаев не делал, цифру два на пальцах не показывал, но мог. Костин участия в разговоре не принимал. Других встреч с Улюкаевым не было.