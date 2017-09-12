В поиске профессиональных кретинов

Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.

Это профессиональный кретинизм. Игорь Сечин, главный исполнительный директор «Роснефти»

«Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну» – так в пятницу прокомментировал Игорь Сечин «Коммерсанту» ход процесса над экс-министром экономики Алексеем Улюкаевым (его обвиняют в получении взятки в $2 млн).

Обычно процессы, по которым аресты проводила ФСБ, закрыты для общественности. Максимум, что можно узнать, – кто обвиняемые, а также какой приговор и за что его вынес судья. Вспомнить хотя бы дело Дениса Сугробова или группы «Шалтай-Болтай». Но в случае с делом Улюкаева у российской прессы получился информационный праздник. Мало того что суд не закрыли, так еще прокурор порадовал медиапространство, зачитав разговор между Сечиным и Улюкаевым, который состоялся в вечер задержания последнего. Обычно прокурор сам запрашивает суд о проведении процесса в закрытом режиме, но в этот раз этого не сделал (так и хочется риторически воскликнуть: «Совпадение?»).

Из переговоров Сечина и Улюкаева въедливый читатель может узнать, как Улюкаев хотел привлечь к приватизации 19,5% «Роснефти» японцев; какие условия обговаривал с японскими компаниями Сечин; чья нефть будет перерабатываться на приобретенном «Роснефтью» заводе Essar Oil в Индии (это должна быть иранская и венесуэльская нефть). Также руководитель «Роснефти» обсуждал с тогда еще министром готовящуюся сделку по снижению добычи нефти странами ОПЕК и Россией и отмечал, что сделка – лишь способ поддержать добытчиков сланцевой нефти в США.

Больше всего, конечно, читатели и интернет-общественность радовались «корзинке с колбасой». Позже источники «Ведомостей» даже поделились фотографией типовой корзинки. Она моментально превратилась в интернет-мем и породила огромное количество шаржей, фотожаб и стикеров для Telegram. Сам Сечин объяснил это тем, что мнение общества в деле Улюкаева отвлекают на «негодные объекты». Трудно не согласиться.

Несмотря на то что большая часть бесед уже не может существенным образом повлиять на какие-либо достигнутые договоренности «Роснефтегаза» (по приватизации пакета «Роснефти») или России (по сделке ОПЕК+), момент для публикации переговоров был выбран неудачно. Только что, 3–4 сентября, президент Владимир Путин и Сечин в составе делегации посещали с визитом Китай, где, вероятно, одобрили договоренности о продаже China Energy 14,16% «Роснефти» (продавал консорциум Glencore и Катарского инвестфонда QIA за $9,1 млрд). Кроме того, вот уже пять месяцев «Роснефть» улучшает инвестиционный климат, пытаясь отсудить у АФК «Система» 170,6 млрд руб. (по решению суда первой инстанции компания Владимира Евтушенкова должна отдать «Башнефти» 136,2 млрд руб.). То есть вот, пожалуйста, серьезный, государственный информационный фон.

А тут корзинка с колбасой, «надо курточку какую-нибудь». Несерьезный и негосударственный фон. Кто-то действительно поступил не очень умно, но кто? Надо следить за процессом.