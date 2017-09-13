В мэрии предлагают установить мемориальную табличку Немцова в подъезде его дома

Инициаторы установки мемориальной доски оппозиционеру Борису Немцову, убитому в Москве в феврале 2015 г., не нарушат закон, если разместят памятный знак в подъезде дома, где жил политик, сообщил «Интерфаксу» источник в столичной администрации.

«Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома - это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда», - сказал собеседник агентства.

12 сентября сообщалось, что с дома на Малой Ордынке в Москве, где жил политик Борис Немцов, сняли мемориальную табличку с его именем. Активист движения SERB Гоша Тарасевич сообщал во «В контакте», что движение демонтировало табличку памяти Немцова.

Ранее представитель департамента культурного наследия Москвы заявил, что доска Немцову была установлена незаконно и будет демонтирована. Табличка установлена без согласования с городскими властями, следовательно, ее установка незаконна, объяснили московские власти.