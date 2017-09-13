В МГИМО сообщили о минировании

В Москве университет МГИМО эвакуируют из-за сообщения о минировании здания. Об этом рассказал очевидец события, передает ТАСС.

«В кабинет во время занятия вошел сотрудник охраны и сказал, что здание заминировано, и попросил выйти через конференц-зал», - рассказал очевидец. Студентов вывели на улицу, более подробной информации нет.

Эвакуация студентов также проведена в Российском экономическом университете им. Плеханова, рассказал ТАСС источник в экстренных службах. Кроме того, люди эвакуированы из Медицинского университета имени Сеченова.