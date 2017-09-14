На территории России и Белоруссии начались совместные учения «Запад-2017»

В четверг стартовали совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017». Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, учения проходят на шести полигонах в Белоруссии и трех в России.

В ведомстве подчеркнули, что учение «является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух государств, носит сугубо оборонительный характер и не направлено против каких-либо государств или групп стран».

В Минобороны сообщили, что в учениях принимают участие до 12 700 военнослужащих (от России — около 5500 человек), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

Некоторые западные политики и эксперты говорят, что заявленные цифры занижены, не включают в себя численность сил, задействованных параллельно в других учениях и тренировках.