В ЛНР не видят смысла в миротворцах на границе с Россией

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) считают бессмысленным размещение миротворцев ООН на границе Украины и России. Об этом заявил уполномоченный ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске, исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

«На нашей границе с Россией контингента [миротворцев ООН] не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны… Я предлагаю им рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией. Заодно и географию выучат», — приводит «РИА Новости» слова Дейнего.

Инициатором ввода миротворцев в Донбасс была Россия. Изначально речь шла о размещении их на линии соприкосновения. После телефонных переговоров президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-служба Кремля сообщила, что вооруженная охрана наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, которую должна обеспечить ООН, может быть допущена не только на линию разграничения между силами Украины и самопровозглашенных республик Донбасса, но и на территорию ДНР и ЛНР, а также на их границу с Россией.

Предложение прозвучит на заседании Генассамблеи ООН.

Начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила, что миротворческие силы ООН на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе.

В Киеве считают, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.