США ввели новые санкции против Ирана и двух украинских авиакомпаний

США ввели санкции против семи граждан Ирана и двух украинских авиакомпаний. Об этом говорится на сайте американского минфина.

«Сегодняшние меры были предприняты в соответствии с правительственным распоряжением 13 382, которое направлено против распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки», — отмечается в сообщении.

Под ограничения попали также две иранские компании, которые обвиняются властями США в хакерских атаках.

Санкции также были введены в отношении украинских авиакомпаний «ДАРТ» и «Хорс» «за оказание поддержки внесённым в список санкций авиакомпаниям».