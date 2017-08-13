Парламент Ирана одобрил увеличение финансирования ракетной программы в ответ на санкции США

Меджлис (парламент) Ирана одобрил увеличение финансирования ракетной программы, сообщает IRNA. «За» проголосовали 240 депутатов, один воздержался, всего на заседании присутствовали 247 депутатов. На развитие программы будет выделено $520 млн, также эта сумма пойдет и на проведение зарубежных операций корпуса стражей исламской революции.

Как отмечает издание, решение меджлиса стало ответом на расширение санкций США из-за ракетной программы Ирана. Согласно одобренному законопроекту МИД, минобороны, корпус стражей исламской революции и другие ведомства должны в течение полугода после ратификации законопроекта разработать всеобъемлющий стратегический план противодействия угрозе со стороны США.