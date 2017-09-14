«Коммерсантъ» рассказал о первых задержанных по делам о ложных угрозах взрыва

Прошли первые задержания в рамках уголовных дел, возбужденных по факту анонимных звонков об угрозах взрыва. Как пишет газета «Коммерсант», задержаны так называемые подражатели — подростки. После сообщений в СМИ и соцсетях о ложных минированиях они стали звонить и также сообщать о несуществующих угрозах.

В свою очередь в спецслужбах считают, что организаторы беспрецедентной для России «телефонной атаки» находятся за границей.

Ранее по фактам звонков были возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).