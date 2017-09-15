«Дождь» узнал о планирующемся визите Путина в офис «Яндекса»

На следующей неделе, возможно, в четверг, президент Владимир Путин приедет в столичный офис «Яндекса», сообщает «Дождь» со ссылкой на близких к Кремлю собеседников и сотрудника IT-компании. Поводом для визита станет 20-летие компании, основанной 23 сентября. В планах Путина – осмотр офиса и общение с сотрудниками. Представители сторон суть визита не комментируют.

Возможное посещение Путиным «Яндекса» связано с желанием власти включить компанию в сферу своих интересов перед выборами, приводит «Дождь» мнение политолога и члена высшего совета «Единой России» Дмитрия Орлова. Кремлю интересны площадки, где возможно размещение предвыборной рекламы. «Рамблер уже включен в сферу интересов. «Яндекс» тоже должен получить сигнал о такой заинтересованности», — заключает эксперт.

Ранее сообщалось об интересе администрации к сотрудничеству с Mail.Ru Group. На региональных выборах этой осенью компания разработала для Кремля сервис знакомств, призывавший молодежь идти на выборы. На сотрудничество с «Яндексом» во время кампании Кремль также рассчитывает, подтверждает собеседник, близкий к кремлевской администрации.

В 2010 г. в «Яндекс» приезжал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента. Внимание Путина к компании стоило ей 5% капитализации в 2014 г. после того как президент, выступая на медиафоруме Общероссийского народного фронта, заметил, что «Яндекс» начинался как проект с западным влиянием. Вскоре капитализация восстановилась, а отношение государства к компании в последние годы можно назвать конструктивными, говорит близкий к Кремлю собеседник.