Наукоемкие технологии

Путин прогулялся по «Иннопрому»

Дрон-киллеры, роботы и нейрокепка – что еще показали на выставке президенту
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