Путин прогулялся по «Иннопрому»
Дрон-киллеры, роботы и нейрокепка – что еще показали на выставке президенту
Президент России Владимир Путин прогулялся по международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. На фото с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым и директором направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрием Песковым (в центре)
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На стенде Свердловской области Мантуров показал российскому президенту установку для уничтожения квадрокоптеров
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Президент ознакомился не только с разработками российских предприятий, но и с изобретениями талантливых детей. На стенде Минпромторга Путину показали разработки детей, принимавших участие в международном фестивале молодежного творчества «От винта»
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Участники уральского образовательного центра «Золотое сечение» сделали президенту подарок – развивающий конструктор, который попросили «передать внукам»
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Президенту показали робота для изучения дна водоемов. Путин заинтересовался разработкой, вспомнив, как сам спускался на дно Байкала, предает «РИА Новости»
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Путин оценил систему контроля бодрствования водителей SleepAlert. В нее входит нейрокепка и датчик, который крепится на запястье. Система выявляет состояния усталости, рассеянности, сонливости и предупреждает водителя о засыпании, она также может сигнализировать о резких изменениях его внимательности и концентрации. «Вещь нужная», — оценил разработку Путин (цитата по "РИА Новости")
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Производители автомобилей и мотоциклов Mitsubishi и Kawasaki рассказали президенту, что при создании нового мотоцикла используется многолетний опыт конструирования самолетов, что позволяет ему разгоняться до большой скорости. «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», – отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»).
Согласно данным в декларации Путина за 2016 г., в собственности президента имеются два раритетных автомобиля «Волга» «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф»
Согласно данным в декларации Путина за 2016 г., в собственности президента имеются два раритетных автомобиля «Волга» «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф»
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На стенде «Группы Синара» Путин осмотрел макет строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 г. стадиона «Екатеринбург-арена»
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Прототип беспилотного городского автобуса, созданного совместно «Камазом», НАМИ и "Яндексом"
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На стенде «Ростеха» российскому президенту рассказали о проекте «Умный город», планах по увеличению экспорта российской IT-продукции, о разработках в сфере электронного здравоохранения и показали оборудование для перинатальных центров и других медицинских учреждений, передает "РИА Новости"
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