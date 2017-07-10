Путин прогулялся по «Иннопрому»

ИННОПРОМ-2017

Производители автомобилей и мотоциклов Mitsubishi и Kawasaki рассказали президенту, что при создании нового мотоцикла используется многолетний опыт конструирования самолетов, что позволяет ему разгоняться до большой скорости. «У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», – отметил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Согласно данным в декларации Путина за 2016 г., в собственности президента имеются два раритетных автомобиля «Волга» «ГАЗ М21», внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф»

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