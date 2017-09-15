КНДР угрожает потопить Японию и превратить США в «пепел и тьму»

Северная Корея пообещала использовать ядерное оружие, чтобы потопить Японию и превратить США в «пепел и тьму». Это следует из сообщения Азиатско-Тихоокеанского комитета мира, отвечающего за пропаганду и внешние связи. Выдержки из распространенного северокорейским государственным агентством KNCA заявления приводит Reuters.

«Четыре острова архипелага должны быть погружены в море ядерной бомбой чучхе. Японии больше не нужно существовать рядом с нами », - говорится в заявлении. Также в нем предлагается разрушить Совет Безопасности ООН, который называется «орудием зла», состоящим из подкупаемых США стран.

11 сентября СБ ООН единогласно поддержал усиление санкций в отношении КНДР в ответ на проведенных Пхеньяном ядерные испытания. Северной Корее было предписано сократить экспорт нефтепродуктов до 2 млн барр. в год. Под запрет попал экспорт текстильной продукции и рабочей силы