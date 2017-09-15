Касперский даст показания перед американскими конгрессменами

Руководитель и создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский принял приглашение комитета по вопросам науки, космоса и технологий палаты представителей Конгресса США дать показания о безопасности продуктов своей компании, сообщает Reuters со ссылкой на его заявление.

«Я ценю и принимаю приглашение дать показания перед Комитетом Палаты представителей США…, и если я смогу получить ускоренную визу, я с нетерпением буду ждать публичного обсуждения утверждений о моей компании и ее продуктах», - говорится в ответе Касперского на запрос агентства по электронной почте.

Заседание намечено на 27 сентября. На него также приглашены правительственные и частные эксперты по кибер-безопасности.

Белый дом подозверает «Лабораторию» в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Касперский написал, что неоднократно «предлагал встретиться с правительственными чиновниками, дать показания перед Конгрессом США, предоставить исходный код компании для официального аудита», а также обсудить любые другие способы решения проблем. «Все, что требуется, я сделаю», - пишет Касперский.

Накануне администрация президента США Дональда Трампа предписала всем государственным департаментам и агентствам удалить со своих компьютеров и локальных сетей любое программное обеспечение «Лаборатории Касперского». На выявление продуктов чиновникам отводится 30 дней и еще 60, чтобы составить план по их удалению, гласит специальная директива министерства внутренней безопасности США. В ведомстве объясняют требование интересами национальной безопасности.