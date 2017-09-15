Неопознанная ракета КНДР перелетела через территорию Японии

Северная Корея осуществила запуск неопознанной пока ракеты из района Сунан в восточном направлении, сообщает Reuters со ссылкой на заявление южнокорейского Объединенного комитета начальников штабов. сказали военные в Южной Корее.

Японское правительство сообщило, что баллистическая ракета, запущенная из КНДР, пролетела над северной частью территории страны и упала в Тихий океан, в 2000 км от мыса Эримо на Хоккайдо, передает NHK News. Инцидент произошел примерно в 7:16 утра по местному времени (1:16 по московскому времени). Правительство советует людям держаться подальше от всего, что может быть ракетным мусором.

Сегодня утром японское правительство проведет заседание Совета национальной безопасности. Так же планируют поступить и в Южной Корее.

Запуску ракеты предшествовало заявление северокорейского Азиатско-Тихоокеанского комитета мира, отвечающего за пропаганду, о намерении «потопить» Японию при помощи ядерной бомбы, а США превратить в «пепел и тьму» в ответ на усиление санкций СБ ООН.

11 сентября СБ ООН единогласно поддержал усиление санкций в отношении КНДР в ответ на проведенных Пхеньяном ядерные испытания КНДР. предписано сократить экспорт нефтепродуктов до 2 млн барр. в год. Под запрет попал экспорт текстильной продукции и рабочей силы.