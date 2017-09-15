В Москве объяснили ситуацию с парковкой у посольства США

Парковка у посольства США в Москве стала доступной для всех из-за острой нехватки мест для автомобилей, заявили в администраторе московского парковочного пространства.

14 сентября представитель посольства США в Москве Мария Олсон сообщила, что работники посольства и трех консульств США в России остались без парковочных мест. В госдепе заявили, что не считают это местью с российской стороны за дипломатические санкции Вашингтона.

Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что планирует обсудить ситуацию с Министерством иностранных дел России.