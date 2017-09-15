Госдеп не считает лишение дипломатов США парковок местью Москвы

Госдеп не считает лишение консульств США в России парковок местью с российской стороны за дипломатические санкции Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Науэрт отметила, что планирует обсудить эту ситуация с МИДом России. «Но я не хочу характеризовать это как своего рода месть. Мы хотим продвинуться в развитии наших отношений с правительством России», — отметила Науэрт.

14 сентября представитель посольства США в Москве Мария Олсон сообщила, что работники посольства и трех консульств США в России остались без парковочных мест. Она уточнила, что парковочные места были ликвидированы рядом с консульствами (находятся в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке).

В Екатеринбурге по инициативе ГИБДД убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части. В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у здания генконсульства США появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей. Во Владивостоке бетонные блоки перед зданием генконсульства США также были убраны.

У входа в здание американского посольства в Москве также было три парковочных места, предназначенных для посольских машин, но они были убраны, отметила Олсон.