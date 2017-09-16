После нападения на главу штаба Навального возбуждено дело о хулиганстве

По факту нападения на главу столичного штаба Алексея Навального в Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает московский главк МВД. Полиция разыскивает нападавшего.

В МВД уточнили, что информация о нападении на Николая Ляскина на улице Гиляровского поступила в правоохранительные органы 15 сентября. «Пострадавший доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение и после оказания помощи был отпущен», — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Ранее о нападении «Ведомостям» сообщил сам Ляскин. По его словам, нападавший был один, он ударил его несколько раз железной трубой и убежал.