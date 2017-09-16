Минкультуры признано потерпевшим по делу Кирилла Серебренникова

Министерство культуры России признано потерпевшим по делу о хищении средств, главным фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другой собеседник агентства отметил, что Минкультуры планирует на стадии предварительного следствия подать иск с требованием возместить причиненный ущерб.

Официального подтверждения информации пока нет. Адвокаты всех обвиняемых отказались комментировать агентству информацию, сославшись на подписку о неразглашении тайны следствия.

Серебренников был задержан 22 августа, на следующий день Басманный суд Москвы отправил его под домашний арест. Ему вменяют организацию хищения 68 млн руб., выделенных на реализацию проекта «Платформа». Режиссер вины не признает.