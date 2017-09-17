Завершился первый этап российско-белорусских учений «Запад-2017»

В субботу завершился первый этап российско-белорусских стратегических учений «Запад-2017», сообщили в Минобороны России. Трое суток военные отрабатывали «вопросы управления войсками в ходе отражения нападения условного противника и планирования стратегической операции в районах ответственности».

Силы ВКС «выполнили комплекс мероприятий по прикрытию Центрального промышленного района от воздушного нападения противника». Также были проверены вопросы совместимости и взаимодействия средств разведки России и Белоруссии.

Подразделения выполнили совместные задачи по обнаружению и уничтожению диверсионных групп и блокированию незаконных вооруженных формирований.

Второй этап пройдет с 17 по 20 сентября на полигонах на территории России и Белоруссии и в акватории Балтийского моря. Будут проведены розыгрыши практических действий по ведению маневренной обороны, переходу к наступательным действиям и завершению разгрома противника.