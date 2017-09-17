Украина сообщила о падении российского беспилотника в Донбассе

В Донецкой области упал российский беспилотник «Орлан-10», сообщает пресс-центр украинского штаба АТО в Facebook. По классификации упавший аппарат относится к оперативно-тактическим беспилотникам малого радиуса действия.

«Украинская ПВО не успела сбить вражеский беспилотник "Орлан", хотя и хорошо отслеживала его маршрут. Вчера в первой половине дня "Орлан" упал сам из-за технического сбоя системы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработкой «Орлана-10» занимается российское предприятие под названием «Специальный технологический центр». Корпус и двигатель упавшего аппарата сделаны в России, электроника — тайваньского производства.