Матвиенко считает нелогичным размещение миротворцев на российской границе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает нелогичной инициативу США разместить миротворцев ООН на российско-украинской границе. «Никакой логики в этом предложении я не вижу», — сказала Матвиенко.

Так она прокомментировала идею Вашингтона разместить миротворцев ООН на всей территории Донбасса, включая украинско-российскую границу.

«Миротворцы нужны, чтобы обеспечить безопасность ОБСЕ, потому что у ОБСЕ нет возможности вооруженной охраны тех сотрудников, которые участвуют в этой миссии. И смысл был в том, чтобы ввести миротворцев на линии соприкосновения только после отвода тяжелых и иных вооружений, чтобы прекратить вооруженное противостояние и чтобы обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ», — пояснила Матвиенко.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал предложение России разместить миротворцев ООН в Донбассе интересным, но не поддержал его. «То, что было предложено, я считаю, разделит Украину еще больше, нежели разрешит проблему. Но на самом деле предложение интересное», — сказал Волкер.

«Надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2», — отреагировал на высказывание Волкера российский сенатор Алексей Пушков.