Боевики ИГ напали на американскую военную базу в Ираке

Боевики запрещенной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в ночь на воскресенье напали на американскую военную базу, расположенную рядом с иракским городом Эль-Хавиджа.

Об этом сообщил официальный представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Райан Дилон.

«Неудачное нападение ИГ на базу коалиции близ Эль-Хавиджи прошлой ночью. Один пояс смертника взорвался раньше времени и двое застрелены. Потерь со стороны союзников нет», — написал он в Twitter.