МЧС предупредило о грозе и ветре в Москве

В ближайшие часы в Москве ожидаются неблагоприятные погодные условия – гроза, дождь, ветер с порывами до 12–17 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

«Во время непогоды возможно повреждение линий электропередачи, повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта», – говорится в сообщении.

Также возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводами.

В прошлый раз гроза с дождем и шквалистым ветром обрушились на столицу в пятницу. В результате было повалено около 150 деревьев, 15 человек получили травмы.