Жительницы Ростова-на-Дону получили реальные сроки за планы взорвать торговый центр

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор жительницам города Татьяне Карпенко и Наталье Гришиной, сообщает «Интерфакс». Они признаны виновными в подготовке теракта в торговом центре, в незаконном приобретении и хранении взрывчатки. Карпенко приговорена к 14,5 года колонии общего режима, Гришина – к девяти годам колонии общего режима. Карпенко также признана виновной в склонении третьего лица к совершению преступления, Гришина по этому пункту оправдана.

Суд и следствие решили, что подсудимые с октября 2015 г. до февраля 2016 г. готовились совершить теракт в людном месте в Ростове-на-Дону. Они убедили еще одну женщину, Викторию Семенову, стать смертницей и подорвать себя в одном из торгово-развлекательных центров в городе, сделали и хранили самодельное взрывное устройство, полагает обвинение.

Как заявляла представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, Карпенко и Гришина являются сторонниками исламистских радикальных движений и разделяют взгляды международных террористических организаций, в том числе «Имарат Кавказ» и «Исламское государство» (ИГ), деятельность которых запрещена в России. Теракт они планировали совершить под видом религиозного самоубийства, напоминает ТАСС.

Дело в отношении Семеновой было выделено в отдельное производство и приговором Северо-Кавказского окружного военного суда ей назначено наказание в виде трех лет колонии, напоминает «Интерфакс».