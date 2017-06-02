Коммерсантъ: ФСБ предотвратила теракт в московском метро

Целью задержанных участников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», планировавших совершить серию терактов в столичном метро, должен был стать срыв проведения Кубка конфедераций-2017 сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Один из них было намечено органищовать незалого до спортивного события. О факте задержания стало известно в конце мая. Сообщалось, что боевики планируют теракты на транспорте.

По данным издания, сначала боевики хотели подорвать ресторан, где едят свинину, но потом решили, что эффективнее будет устроить взрыв в ближайшем метро – «Теплый стан». Боевики несколько раз ездили туда на разведку, а затем в расположенной рядом чайхане строили свои планы. Акция была намечана на вечер одной из пятниц, когда на станции будет особенно многолюдно. Предполагалось, что террористы снимут взрыв на камеру мобильного телефона, и выложат запись в интернет. Исполнителям обещали передать новые документы, деньги и билеты для вылета в Турцию. О том, что всем им отведена роль смертников, террористы не догадывались.

Четверо боевиков были задержаны сотрудниками ФСБ 25 мая в трех стоящих рядом домах в микрорайоне Ново-Переделкино. В каждом из них террористы сняли по квартире. Одна и них – по адресу Новопеределкинская, 14 - превратилась в цех по производству взрывчатки. В ней были найдены пятилитровые емкости с электролитом, перекисью водорода и ацетоном. Так же были обнаружены радиозвонки, провода, пакеты с гайками и саморезами. Под автомобильный огнетушитель была замаскирована и найденная здесь же осколочно-фугасная бомба, которая могла быть приведена в действие с помощью дверного радиозвонка. Аналогичное устройство взорвалась в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Другие квартиры использовались как склад боеприпасов – из них изъяли автоматы и гранаты.

Мещанский райсуд арестовал всех задержанных: граждан Узбекистана - Фурката Кушаева и Мухаммадюсуфа Ашурова, таджика Абдушукура Гулмирзаева и выходца из Дагестана Магомеда Давудова. Неудавшимися террористами оказались грузчики на предприятии, выпускающем кока-колу. Все они решили сотрудничать со следствием.

Издание восстановило процесс вербовки в ряды джихадистов. Ашуров познакомился «Одноклассниках» с земляком, проживающим сейчас в Турции и сотрудничающим с лидерами ИГ. Далее переписка велась в более защищенном, по мнению террориста, Telegram. Через несколько месяцев религиозных бесед онлайн Ашуров присягнул другу на верность. Затем он устроился на завод и склонил к сотрудничеству Кушаева, Гулмирзаева и Давудова. Ашуров, просивший называть себя Мухаммадом, вел с ними беседы о построении мирового халифата и попутно указывал на привлекательность быта боевиков ИГ в Сирии - красавицы-жены, виллы и машины. Он дал понять, что, «заслужив уважение» в России, они тоже смогут стать командирами в Сирии с зарплатами от 2000 евро. После этого они стали готовить теракт.