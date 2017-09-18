На работу аппарата президента в 2018 году выделят около 16 млрд рублей

На организацию работы президента России в 2018 г. из бюджета будет выделено 15,945 млрд руб., в 2019 г. — 15,969 млрд руб., а в 2020 г. — 16,001 млрд руб. Об этом говорится в проекте федерального бюджета на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 гг.

На администрацию главы государства, согласно документу, в следующем году будет выделено 9,626 млрд руб., в 2019 г. — 9,649 млрд руб., а в 2020 г. — 9,650 млрд руб. Управлению делами президента в 2018 г. будет предоставлено 5,002 млрд руб., в 2019 г. — 5,003 млрд руб., а в 2020 г. — 5,032 млрд руб.

Всего на функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов муниципальных образований в 2018 г. будет выделено 15,938 млрд руб. К 2019 г. данная сумма увеличится до 16,52 млрд руб., а в 2020 г. составит 18,306 млрд руб.

Бюджет Совета Федерации на 2018 г. заложен в размере 5,523 млрд руб., в 2019 г. — 6,086 млрд руб., а в 2020 г. — 6,240 млрд руб. На членов Совета Федерации и их помощников в 2018 г. выделят 2,148 млрд руб., в 2019 г. — 2,171 млрд руб., а в 2020 г. — 2,252 млрд руб.

Госдума получит в 2018 г. 10,415 млрд руб., в 2019 г. — 10,434 млрд руб., а в 2020 г. — 12,066 млрд руб. На депутатов Госдумы и их помощников в 2018 г. предусмотрены расходы в размере 5,263 млрд руб., в 2019 г. — 5,33 млрд руб., а в 2020 г. — 5,528 млрд руб.