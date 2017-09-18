МИД Литвы обвинил два российских Ил-76 в нарушении воздушного пространства

МИД Литвы заявил в понедельник, 18 сентября, что два российских военно-транспортных самолета Ил-76 в субботу, 16 сентября, в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017» нарушили воздушное пространство страны. Об этом информирует «Интерфакс».

По данным министерства, инцидент произошел поздно вечером 16 сентября, когда два летевших с основной части России в Калининградскую область Ил-76 вошли в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем около двух минут.

В связи с происшествием в понедельник был вызван российский посол в Литве Александр Удальцов. Ему была вручена соответствующая нота. МИД Литвы также потребовал, чтобы ответственные ведомства России как можно скорее предоставили объяснения по поводу этого инцидента.

В понедельник президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на учения «Запад-2017». Грибаускайте заявила, что, по ее мнению, маневры моделируют реальный конфликт со странами НАТО. Кроме того, президент раскритиковала «скрытые масштабы и сценарии учений». По ее словам, все это говорит «об агрессивном и нападающем характере учений "Запад"», пишет «РИА Новости».

Совместные стратегические учения «Запад-2017» являются завершающим этапом совместной подготовки вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии. В понедельник президент России Владимир Путин на Лужском полигоне в Ленинградской области понаблюдал за одним из этапов маневров.