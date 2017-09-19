Мэрию Екатеринбурга эвакуировали из-за звонка о бомбе

Во вторник эвакуировали мэрию Екатеринбурга, написал мэр города Евгений Ройзман в Twitter.

«Мэрию Екб [Екатеринбурга] эвакуируют. Люди выходят со всех выходов. Мне кажется, что многие сотрудники даже довольны», - написал Ройзман.

Представители силовых структур, которые стоят возле здания мэрии Екатеринбурга, подтвердили, что людей эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе, передает «Интерфакс-Урал». Кроме того, эвакуация проходит в торгово-развлекательном центре «Гринвич».

В пресс-службе УФСБ Росси по Свердловской области подтвердили информацию об эвакуации из здания мэрии Екатеринбурга и из ТРЦ «Гринвич».

Как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, днем во вторник в адрес силовых структур региона поступило несколько электронных писем "с текстом криминального характера".

Волна звонков о минировании магазинов, школ, кинозалов и административных зданий началась в России 10 сентября и идет по разным городам.