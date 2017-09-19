СМИ сообщили об эвакуации из нескольких торговых центров в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошла эвакуация из нескольких торговых центров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, звонков о минировании было больше 10. Аноним сообщил о бомбах, заложенных в людных местах и магазинах, в том числе в крупных торговых центрах «Рио» и «Мега». «Эвакуированы торговые центры "Рио", "Талер" и "Проспект". На месте работают взрывотехники», - сказал информированный источник «Интерфакса».

В соцсетях об эвакуации пишут очевидцы.

В региональном подразделении Росгвардии на вопрос ТАСС о том, поступали ли сообщения о минировании, ответили, что «информация выясняется».

Волна анонимных звонков о минировании идет по городам России с 10 сентября. Всякий раз по указанному адресу проходит эвакуация, магазины терпят убытки. Бомбу пока не нашли. РБК со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что, по версии спецслужб, массовые звонки с помощью IP-телефонии могла организовать международная хакерская группа.