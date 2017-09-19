Путин предложил сажать до 10 лет за нарушения в сфере гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который устанавливает уголовную ответственность до 10 лет лишения свободы за злоупотребление служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, следует из базы документов нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц наказывается штрафом в размере от 1 млн до 3 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет либо лишением свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом от 500 000 до 1 млн руб.

То же деяние, совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее Путин говорил, что задание гособоронзаказа в прошлом году было выполнено на 97%, в войска поставлено более 5600 основных видов новейшего вооружения.