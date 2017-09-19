Сын предотвратившего ядерную войну офицера Петрова подтвердил его смерть

Подполковник Станислав Петров, который известен тем, что распознал сбой в системе предупреждения ядерного удара, скончался в подмосковном Фрязино в мае 2017 г. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил во вторник, 19 сентября, его сын Дмитрий Петров.

«Да, я подтверждаю, он умер еще в мае», — сказал он.

Западные СМИ начали писать об уходе из жизни советского офицера в середине сентября. Первой о его смерти написала немецкая газета WAZ, выпустив некролог под названием «Умер спаситель мира». По сведениям издания, причиной смерти стала застойная пневмония.

BBC пишет, что о кончине Петрова стало известно благодаря звонку немецкого режиссера Карла Шумахера, который хотел поздравить подполковника с днем рождения 7 сентября. Тогда сын Петрова рассказал ему о смерти отца.

В 1983 г. Станислав Петров во время дежурства распознал сбой в системе раннего предупреждения ядерного удара, которая показала, что в США произошел запуск межконтинентальных баллистических ракет. Позднее в ходе расследования выяснилось, что датчики приняли за пуск МБР отраженный солнечный свет, напоминает «РИА Новости».

В 2014 г. на экраны вышел фильм датского режиссера Питера Энтони «Человек, который спас мир». Он посвящен Станиславу Петрову. Подполковник там играет самого себя, отмечает «Лента.ру».