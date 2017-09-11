Около 80% россиян видят угрозу в наличии у Северной Кореи ядерного оружия

79% россиян знают или что-то слышали о том, что КНДР недавно провела успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты, которая может нести ядерный снаряд. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение». 20% опрошенных заявили, что услышали об этом впервые. Опрос проводился 2-3 сентября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 российских субъектах.

При этом 67% респондентов уверены, что наличие у Северной Кореи ядерного оружия представляет опасность для других стран. Противоположного мнения придерживаются 23% опрошенных. Каждый десятый россиянин (10%) затруднился ответить. По мнению 39% респондентов, наличие у КНДР ядерного оружия угрожает безопасности России. 28% не видят угрозы для нашей страны, 10% россиян не имеют четкой позиции по данному вопросу.

40% опрошенных назвали дополнительные санкции, введенные Совбезом ООН против КНДР из-за недавнего испытания ракет, правильным шагом, 33% - неправильным, 26% затруднились ответить.

Вероятность возникновения войны между КНДР и другими странами 40% опрошенных оценивают как низкую, 20% - как высокую. Затруднились с ответом 17% респондентов.

При этом 72% опрошенных считают, что Россия должна предпринимать действия для предотвращения возникновения войны между Северной Кореей и другими странами. 67% опрошенных уверены, что в случае начала военных действий Россия должна соблюдать нейтралитет.

Более половины россиян (54%) нейтрально относятся к КНДР, у 21% опрошенных страна ассоциируется с «агрессором, провокатором, угрозой миру», у 13% - с «созданием, испытанием ядерного оружия». 67% россиян не рассматривают КНДР в качестве туристического направления, а 31% опрошенных готовы побывать в стране в качестве туриста.