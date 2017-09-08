ЕС может ввести собственные санкции против Северной Кореи

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини предупредила о возможном введении Евросоюзом собственных санкций против КНДР, в дополнение к наложенным Советом Безопасности ООН. «Я бы предложила усилить экономическое давление на Северную Корею за счет поддержания новой резолюции Совета Безопасности ООН, принятия более жестких экономических мер, начиная с новых санкций в автономном режиме ЕС…, и сотрудничества с другими партнерами в мире», - приводит Reuters заявление перед встречей министров обороны и иностранных дел ЕС в столице Эстонии.

ЕС намерен добиваться от КНДР требований международного сообщества по прекращению ядерных и ракетных испытаний, а также продолжает настаивать на денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось о предложениях, содержащихся в подготовленном США проекте резолюции, СБ ООН по Северной Корее. Речь идет о введении нефтяного эмбарго и замораживании активов северокорейского лидера Ким Чен Ына. Рассмотрение вопроса в СБ ООН намечено на 1 сентября.