Российская делегация покинула заседание ООН перед выступлением президента Литвы

Делегация России ушла из зала заседаний Генеральной ассамблеи ООН перед выступлением президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом сообщает во вторник, 19 сентября, «Интерфакс».

В понедельник Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на учения «Запад-2017». Грибаускайте заявила, что, по ее мнению, маневры моделируют реальный конфликт со странами НАТО. Кроме того, президент раскритиковала «скрытые масштабы и сценарии учений». По ее словам, все это говорит «об агрессивном и нападающем характере учений "Запад"» (цитаты по «РИА Новости»).

Совместные стратегические учения «Запад-2017» являются завершающим этапом совместной подготовки вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии.