РБК сообщил имена попавших в аварию с командующим ВДВ военных

Вместе с командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым во время ДТП в Мурманской области в одной машине находились еще трое военных, сообщает РБК со ссылкой на документы о дорожном инциденте.

Среди них был генерал-майор, замглавкома ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-майор Владимир Кочетков. Он был госпитализирован в Североморске с травмами средней тяжести. Также в машине находился полковник Олег Смыковский, которого также доставили в госпиталь с множественными ушибами и ссадинами. В госпиталь Североморска попал и старшина Андрей Батаев получивший травмы средней тяжести. Сам Сердюков был госпитализирован в Североморск в нейрохирургическое отделение с ушибами и переломами. Из документа следует, что степень тяжести его травм также средняя.

За рулем Volkswagen Caravell, в которой находились военные, был водитель из гражданского персонала Минобороны. Стаж его вождения составлял 9 лет - с 1998 г. Предрейсовый осмотр показал, что водитель был трезв. Имени водителя в числе пострадавших в документе нет.

Накануне стало известно о ДТП, в котором пострадал микроавтобус военных, следовавший в составе кортежа, и автомобиль Chevrolet Lanos. ДТП произошло 15 сентября на автомобильной дороге в Кольском районе Мурманской области на 1420-м километре автодороги Р21 «Кола». Как сообщала «Лента.ру», водитель легкового автомобиля, 34-летний житель Мурманска, умер в машине скорой помощи от полученных травм. Его жену госпитализировали с тяжелыми травмами. Их дети – мальчики 16 и 17 лет – получили незначительные ушибы.