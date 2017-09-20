Песков назвал Моргана Фримана «жертвой эмоциональной экзальтации»

Кремль не придает значения видеоролику американского актера Моргана Фримана, в котором он заявил об атаке России на демократию США и ее вмешательстве в американские выборы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к ролику «вряд ли можно относиться серьезно». Он добавил, что «многие творческие люди легко становятся жертвами эмоциональной перегрузки», так как не обладают информацией о реальном положении вещей.

«Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлений, я бы сказал, продолжения маккартизма. Со временем это проходит», - добавил Песков.

Фриман снялся в видеоролике для комитета по расследованию против России. Он предложил представить «сценарий фильма», в котором «агент КГБ, разгневанный развалом своей родины», решил отомстить. «Как истинный агент КГБ он тайно использует кибероружие для атаки на демократии по всему миру», — заявил Фриман. «Владимир Путин - этот агент. И это не сценарий фильма», - подчеркнул актер и призвал президента США признать вмешательство России в американские выборы и «спасти демократию».