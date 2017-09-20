Морган Фриман записал обращение об атаке России на демократию США

Американский актер Морган Фриман снялся в ролике для Комитета по расследованию против России.

На сайте проекта комитета говорится, что это - некоммерческий ресурс, «призванный помочь американцам признать и понять серьезность продолжающихся нападений России на нашу демократию». Среди членов экспертного совета указаны бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Макс Бут, политологи Норм Орнштейн и Чарльз Сайкс, режиссер Роб Райнер.

Фриман начинает видеоролик со слов: «На нас напали. Идет война». Он предложил представить «сценарий фильма», в котором «агент КГБ, разгневанный развалом своей родины», решил отомстить. На видео показаны архивные кадры из постсоветской России. «Он установил авторитарный режим, а затем положил глаз на своего заклятого врага - США», - говорит Фриман.

«Как истинный агент КГБ он тайно использует кибероружие для атаки на демократии по всему миру. Используя социальные сети для распространения пропаганды и ложной информации, он убеждает людей в демократических обществах не доверять их СМИ, их политическим процессам и даже их соседям. И он побеждает», — заявил Фриман.

«Владимир Путин - этот агент. И это не сценарий фильма», - отмечает актер. Он призвал президента США признать вмешательство России в американские выборы и «защитить эту великую нацию и спасти демократию».