Тиллерсон назвал Россию угрозой для демократических соседей

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что такие страны, как Россия, угрожают своим демократическим соседям и вмешиваются в их выборы. С таким утверждением руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил в пятницу в Вашингтоне перед министерской встречей Сообщества демократий, пишет ТАСС.

Таким образом, отмечает «Интерфакс», Тиллерсон в очередной раз раскритиковал Москву за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы президента в 2016 г. В США в настоящее время проходит расследование, основная цель которого - установить существовал ли во время предвыборной кампании сговор между штабом Дональда Трампа и Россией.

«Мы выступаем на стороне наших демократических партнеров, и мы работаем вместе, чтобы обезопасить нашу демократию от будущих вмешательств», - подчеркнул Тиллерсон.