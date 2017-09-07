Путин напомнил Тиллерсону о российском ордене Дружбы

Президент России Владимир Путин заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон «попал в плохую компанию», и выразил надежду на то, что он «выйдет на правильный путь сотрудничества». Об этом он сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Мы г-ну Тиллерсону тоже когда-то вручали орден Дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Но, надеюсь, что и ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге», – сказал Путин.

По словам президента, несмотря на все сложности в дипломатической сфере в отношениях между Россией и США, контакты с американскими компаниями продолжаются, в том числе и с компанией ExxonMobil, которую ранее возглавлял Тиллерсон.